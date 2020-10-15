Kastamonu'da sarımsak hırsızlığı
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Kastamonu'da sarımsak hırsızlığı

15.10.2020 20:13 | Son Güncelleme: 15.10.2020 20:16
Kastamonu'da sarımsak hırsızlığı

Kastamonu'da 400 kilogram sarımsak çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da 400 kilogram sarımsak çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Taşköprü ilçesine bağlı Akdoğan köyünde yaşayan bir vatandaş, jandarma ekiplerine iş yerinden 400 kilogram sarımsak çalındığı ihbarında bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık olayını Z.K. ve M.Ş'nin gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, çaldıkları sarımsağı R.T'ye 3 bin 600 liraya sattıklarını itiraf etti. İfadesi alınan R.T. de sarımsakları sattığını ve elinde sadece 85 kilogram sarımsak kaldığını söyledi.

R.T, elinde kalan sarımsakları jandarmaya teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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