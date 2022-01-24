Kastamonu'da saksıda Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da özel düzenek kurarak saksıda Hint keneviri yetiştiren zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde şüpheli E.D'nin evinde yapılan aramada ışıklandırma ve ısı sisteminin kurulu olduğu karton kutu içinde saksılar bulundu.

Saksılarda 7 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Uyuşturucu hap, 5 gram kenevir tohumu ve sigaraya sarılı uyuşturucu maddenin de bulunduğu operasyonda şüpheli E.D. gözaltına alındı.