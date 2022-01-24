Kastamonu'da saksıda Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu'da saksıda Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı

Kastamonu'da saksıda Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı
AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'da özel düzenek kurarak saksıda Hint keneviri yetiştiren zanlı gözaltına alındı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da özel düzenek kurarak saksıda Hint keneviri yetiştiren zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde şüpheli E.D'nin evinde yapılan aramada ışıklandırma ve ısı sisteminin kurulu olduğu karton kutu içinde saksılar bulundu.

Saksılarda 7 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Uyuşturucu hap, 5 gram kenevir tohumu ve sigaraya sarılı uyuşturucu maddenin de bulunduğu operasyonda şüpheli E.D. gözaltına alındı.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri

İl Jandarma Komutanlığı, Hint Keneviri, Uyuşturucu, Kastamonu, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title