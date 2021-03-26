Kastamonu'da sakarmeke kuşu tedavi edildikten sonra doğaya salındı
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Kastamonu'da sakarmeke kuşu tedavi edildikten sonra doğaya salındı

Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Kastamonu'da sakarmeke kuşu tedavi edildikten sonra doğaya salındı

Kastamonu'da yaralı olarak bulunduktan sonra tedavi edilen sakarmeke kuşu tekrar doğal ortamına bırakıldı.

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Kastamonu'da yaralı olarak bulunduktan sonra tedavi edilen sakarmeke kuşu tekrar doğal ortamına bırakıldı.

Bir kişi arazide yaralı halde bulduğu sakarmeke kuşunu İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığına teslim etti.

Veteriner tarafından tedavisi tamamlanan kuş, jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü personeli tarafından Daday ilçesindeki Yumurtacı Göleti'nde doğal ortamına salındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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