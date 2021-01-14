Kastamonu'da sahte içki ve tütün operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Kastamonu'da düzenlenen sahte içki ve tütün operasyonunda bir kişi yakalandı.

Kastamonu'da düzenlenen sahte içki ve tütün operasyonunda bir kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan soruşturma sonucu, A.E'nin ikametine operasyon düzenlendi.

Zanlının evi ve aracında yapılan aramada, 15 litre etil alkol, 220 santilitre anason, 6 litre sahte alkol, 8 kilogram kaçak tütün, makaron ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor