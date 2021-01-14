Kastamonu'da sahte içki ve tütün operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kastamonu'da sahte içki ve tütün operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

14.01.2021 14:23 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:26
Kastamonu'da sahte içki ve tütün operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Kastamonu'da düzenlenen sahte içki ve tütün operasyonunda bir kişi yakalandı.

Kastamonu'da düzenlenen sahte içki ve tütün operasyonunda bir kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan soruşturma sonucu, A.E'nin ikametine operasyon düzenlendi.

Zanlının evi ve aracında yapılan aramada, 15 litre etil alkol, 220 santilitre anason, 6 litre sahte alkol, 8 kilogram kaçak tütün, makaron ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ziya Selçuk Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Ajda Pekkan Demet Şener Murat Dalkılıç
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal İsmail Kartal Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler İzmir Kongre Hisarcık Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kastamonu'da sahte içki ve tütün operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 14:30:32. #1.15#
title