Kastamonu'da sahte içki ve sigara kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen sahte içki ve sigara kaçakçılığı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen sahte içki ve sigara kaçakçılığı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince belirlenen eve operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği, 14 bin doldurulmuş makaron, 11 şişe sahte alkollü içki, 2 kilogram açık kıyılmış tütün, çok sayıda aroma ve solüsyon ele geçirildi.

Bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor