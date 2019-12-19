Kastamonu'da sahte içki operasyonunda iki kişi yakalandı

19.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:02

Kastamonu'da, sahte içki imalatı ve satışı yaptığı öne sürülen iki kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte içki imalatı ve satışı yapılan iş yeri ile kişilere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucu sahte içki sattığı iddia edilen iki kişi gözaltına alındı, 41 şişe sahte içki ile 5 litre etil alkol ele geçirildi.

Kaynak: AA