Kastamonu'da sahil bölgesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor - Haberler
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Kastamonu'da sahil bölgesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı / Erdem Demirci - Haberler | Genel

Kastamonu'da sahil bölgesinde kar yağışı etkisini sürdürüyorKASTAMONU Kastamonu'nun Cide ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da sahil bölgesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor

KASTAMONU Kastamonu'nun Cide ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ekipler, tedbirlerini arttırırken vatandaşları zorunlu olmadıkça araçlarıyla dışarıya çıkılmaması istedi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle birçok köye ulaşım sağlanamazken ayrıca ilçe merkezide beyaz örtüyle kaplandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Cide-Bartın karayolu ile Cide-Kastamonu karayolunda ulaşım neredeyse durma noktasına geldi. Karayolları ekipleri, yolları açık tutmak için durmaksızın çalışmalarını sürdürürken açılan yollar yoğun kar yağışı nedeniyle kısa sürede tekrar kapanıyor. Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cide-Kastamonu karayolunda durma noktasına gelen trafikte denetimlerini arttırırken vatandaşları da uyardı. Ekipler, vatandaşların zorunlu olmadıkça araçlarıyla yola çıkmamasını istedi.

Kastamonu'da sahil bölgesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kastamonu'da sahil bölgesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kastamonu'da sahil bölgesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı / Erdem Demirci - Son Dakika Haberleri

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