Kastamonu'da sahil bölgesinde kar yağışı etkili oluyor
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Kastamonu'da sahil bölgesinde kar yağışı etkili oluyor

22.11.2020 23:40 | Son Güncelleme: 22.11.2020 23:44
Kastamonu'da sahil bölgesinde kar yağışı etkili oluyor

Kastamonu'nun sahil bölgesinde başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Kastamonu'nun sahil bölgesinde başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Kastamonu'nun sahil bölgesinde yer alan Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin yüksek rakımlı bölgelerine mevsimin ilk karı düştü. Giderek etkisini artıran kar yağışı nedeniyle etraf beyaza büründü.

Karayolları İnebolu 152'nci Şube Şefliğine bağlı Isırganlık Bakımevi'ndeki karla mücadele ekipleri, yağışın etkili olduğu güzergahlarda çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kapanan yolları açık tutmak için aralıksız yol açma çalışmalarını sürdürürken, kar yağışının ise önümüzdeki saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

Ekiler, özellikle sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli ve tedbirleri olmaları konusunda uyardı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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