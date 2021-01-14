Kastamonu'da sağlık personeline CoronaVac aşısı yapılmaya başlandı
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Kastamonu'da sağlık personeline CoronaVac aşısı yapılmaya başlandı

14.01.2021 16:31 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:31
Kastamonu'da sağlık personeline CoronaVac aşısı yapılmaya başlandı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde sağlık personeline CoronaVac aşısının ilk doz uygulaması yapıldı.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde sağlık personeline CoronaVac aşısının ilk doz uygulaması yapıldı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, özel araçla ilçeye getirildi.

Burada, Abana Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Berfin Şenol tarafından teslim alınan aşılar, personele uygulanmaya başlandı.

İlk aşı, Başhekim Şenol ile Hastane Müdürü Uğur Yiğitsoy'a yapıldı.

Daha sonra hastanedeki öncelik sırasına göre diğer personelin aşıları uygulandı.

Şenol, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığınca temin edilen CoronaVac aşısıyla ilk etapta sağlık çalışanlarını aşıladıklarını belirtti.

İlerleyen günlerde kademeli olarak halkın aşılanmasına başlayacaklarını aktaran Şenol, "Aşı randevuları 182 veya Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) alınabilir. Bu süre boyunca, aşıdan maksimum verimi alabilmek için maske, mesafe ve hijyen konularına aksatmadan uymaya devam edelim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel

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