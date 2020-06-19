Kastamonu'da sağanaktan etkilenen alanlarda çalışma başlatıldı
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Kastamonu'da sağanaktan etkilenen alanlarda çalışma başlatıldı

Kastamonu'da etkili olan sağanaktan olumsuz etkilenen alanlarda belediye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Kastamonu'da sağanaktan etkilenen alanlarda çalışma başlatıldı
19.06.2020 20:51 | Son Güncelleme: 19.06.2020 21:38

Kastamonu'da etkili olan sağanaktan olumsuz etkilenen alanlarda belediye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Kentte etkili olan sağanağın ardından Hepkebirler Mahallesi'nde su birikintileri oluştu.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt'un da incelemelerde bulunduğu mahallede ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Yurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte etkili olan yağışların zaman zaman olumsuz durumlar ortaya çıkardığını belirtti.

Hepkebirler Mahallesi'nde etkili olan yağışların bazı mağduriyetlere de sebebiyet verdiğini ifade eden Yurt, "Olayın olduğu an itibarıyla Belediye Başkanımızla birlikte hemen olay mahalline gittik. Vatandaşlarımızla konuştuk. Alanda incelemelerde bulunduk. Belediye Başkanımız da çalışmaların hızlı bir şekilde başlatılması talimatını verdi. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına ekiplerimiz çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor." dedi.

İncelemelerde Fen İşleri Müdürü Bilal Kaval, KASKİ Müdürü Ümit Güler ve Hepkebirler Mahallesi Muhtarı Ramis Küçüktarakçı da yer aldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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