Kastamonu'da sağanak yağış nedeniyle bir köy su altında kaldı

Kastamonu'da sağanak yağış nedeniyle bir köy su altında kaldı Kastamonu'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle merkeze bağlı bir köy sel suları altında kaldı.

Kastamonu'da sağanak yağış nedeniyle bir köy su altında kaldı

KASTAMONU - Kastamonu'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle merkeze bağlı bir köy sel suları altında kaldı.

Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyurunun ardından Batı Karadeniz Bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış yağdı. Kastamonu'da öğleden sonra akşam saatlerine doğru şiddetini arttıran sağanak yağış, şehrin iç kesimlerinde etkili oldu. Kastamonu'da merkeze bağlı Damlaçay köyünde etkili olan sağanak yağış sonrasında sel baskını yaşandı. Şiddetli yağış sonrasında Damlaçay köyünde dere taştı. Derenin taşması nedeniyle ekili araziler zarar gördü, yollar sel sularıyla kaplandı. Evlerin bodrumlarını, ahır ve samanlıkları sel suları basarken bazı ağaçlarda şiddetli fırtına ve rüzgar nedeniyle kırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu