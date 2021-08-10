Kastamonu'da sağanak su baskınlarına yol açtı

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçeleri Abana ile Bozkurt'ta etkili olan sağanak, su baskınları ve taşkınlara yol açtı.

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçeleri Abana ile Bozkurt'ta etkili olan sağanak, su baskınları ve taşkınlara yol açtı.

Abana ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Yağış nedeniyle ilçe merkezindeki mazgallar taştı, iş yerlerini ve zemin katları su bastı. Sanayi sitesi de yağıştan etkilendi. Su altında kalan bazı dükkanlardaki makine ve malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Esnaf ve belediye ekipleri iş yerleri ile zemin katlardaki dairelerde biriken suların temizlenmesi için çalışma başlattı.

Kastamonu Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, ilçede metrekareye 116 kilogram yağış düştü. Gök gürültülü sağanağın hafta boyunca aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Bozkurt

Bozkurt ilçesinde de akşam saatlerinde etkili olan sağanak ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Cadde ve sokaklarda biriken sular nedeniyle bazı araçlar mahsur kaldı, ilçedeki bazı apartmanların bodrum katlarını da su bastı.

Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, AA muhabirine, meteoroloji verilerine göre ilçede metrekareye 100 kilogram yağış düştüğünü belirtti.

Belediye ekiplerinin aralıksız çalıştığını anlatan Yanık, çevre ilçelerden de su baskınlarını önlemek için vidanjör istediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel