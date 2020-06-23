Kastamonu'da sağanak nedeniyle bazı dükkan ve evleri su bastı
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Kastamonu'da sağanak nedeniyle bazı dükkan ve evleri su bastı

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı.

Kastamonu'da sağanak nedeniyle bazı dükkan ve evleri su bastı
23.06.2020 21:01 | Son Güncelleme: 23.06.2020 21:59

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı.

İlçede öğleden sonra aniden bastıran sağanak ve dolu, sele neden oldu. İlçe merkezinde bazı evlerin bodrum katları ile iş yerlerini su bastı.

Belediye Başkanı Şahin Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok zor bir gün geçirdiklerini söyledi.

Yağışın bir anda bastırdığını vurgulayan Çolak, "Çarşının içinde her yeri kapladı. 6 esnafın dükkanı ve evlerin bodrumunu su kapladı. Yeni yapılan beton parke ve menfezleri sel alıp götürdü. Oto sanayideki bazı dükkanlar da sular altında kaldı." dedi.

Belediye olarak çalışma başlattıklarını söyleyen Çolak, "Ekiplerimiz vidanjörlerle suları boşaltıyor. Can kaybımızın olmaması en büyük tesellimiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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