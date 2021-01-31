Kastamonu'da ruhsatsız silah operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı
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Kastamonu'da ruhsatsız silah operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

31.01.2021 14:41 | Son Güncelleme: 31.01.2021 14:41
Kastamonu'da ruhsatsız silah operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde, ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde, ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Mütevelli ve Kurtşeyh mahallelerinde, ruhsatsız silah bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve 150 tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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