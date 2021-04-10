Kastamonu'da reklam panolarındaki ilana ilişkin soruşturma başlatıldı

Kastamonu'da reklam panolarına verilen ilanlarla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kastamonu'da reklam panolarına verilen ilanlarla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, özel bir şirkete ait reklam panolarındaki ilan sebebiyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Valilikçe yapılan açıklamada da "Özel bir şirket tarafından işletilen 2 adet reklam panosuna bugün asılan '128 milyar dolar nerede' ve 'CHP' yazısı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi silüeti bulunan ve konusu suç teşkil eden afişlere Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının el konulması talimatı üzerine söz konusu afişler güvenlik güçlerimizce kaldırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu