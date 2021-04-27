Kastamonu'da ramazanda her gün 300 kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor
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Kastamonu'da ramazanda her gün 300 kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor

Kastamonu'da ramazanda her gün 300 kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'da Türk Kızılay, İlim Yayma Cemiyeti ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kastamonu Şubesi iş birliğinde ramazan ayında her gün 300 kişiye sıcak yemek veriliyor.

Kastamonu'da Türk Kızılay, İlim Yayma Cemiyeti ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kastamonu Şubesi iş birliğinde ramazan ayında her gün 300 kişiye sıcak yemek veriliyor.

İş adamları tarafından maddi destek sağlanan, İlim Yayma Cemiyeti tarafından hazırlanan 300 kişilik yemek, her gün kentin 8 ayrı noktasında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Türk Kızılay Kastamonu Başkanı Sabit Tavil, AA muhabirine, salgın tedbirleri nedeniyle bu yıl kimsenin evinde toplu iftar veremediğini, bunun üzerine ihtiyaç sahiplerinin iftarını evlerine götürmeyi planladıklarını söyledi.

Her gün 4 çeşit yemek yaptıklarını belirten Tavil, "30 hayırsever iş adamımızın her biri bir güne sponsor oldu. Hayırsever iş adamlarına teşekkür ediyoruz." dedi.

İlim Yayma Cemiyeti yurdunda tecrübeli aşçılar ve gıda mühendisleri tarafından hazırlanan iftarlıkların

Türk Kızılay gönüllüleri tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını anlatan Tavil, ramazan bereketinden paylaştıkça faydalandıklarını kaydetti.

Hayırseverlere seslenen Tavil, "Daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmamız için zekat, fitre ve ayni yardımlarınızı bize ulaştırmalarını rica ediyoruz." dedi.

İlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Burak Arslan da birlikte yapılan çalışmanın önemine değinerek, "Bu ramazanda hayır sahiplerimizin desteği ve Kızılay iş birliğimizde ihtiyaç sahibi 300 kişinin günlük sıcak yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Kastamonu Şube Başkanı Ahmet Sevgilioğlu da bir süre önce göreve geldiğini dile getirerek, "Bir sivil toplum örgütü olarak üyelerimizin işlerinin geliştirilmesi, istihdamın artırılması ve ihracatın geliştirilmesine yönelik katkı ve destek veriyoruz. Bu görevlerimizi yerine getirirken de, yaşadığımız bu kadim kente vefa borcumuzu ödemek bizim görevimiz. Kızılay ve İlim Yayma Cemiyeti ile iyilik kervanına biz de dahil olduk. Birlik ve beraberliğimizin öne çıktığı günlerde bu iyilik kervanında bulunmaktan mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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