Kastamonu'da ramazan davulu çalınması yasaklandı
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Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu, Güncel

Kastamonu'da ramazan davulu çalınması yasaklandı

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl ramazan davulu çalınmasını yasakladıklarını bildirdi.

17.04.2020 18:20 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:20
Kastamonu'da ramazan davulu çalınması yasaklandı

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl ramazan davulu çalınmasını yasakladıklarını bildirdi.

Vidinlioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl ramazan ayında geleneklerin yaşatılması için pek çok etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Ramazan davulunun da geleneklerden biri olduğuna işaret eden Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Ancak içinde bulunduğumuz şartlar gereği teması en aza indirmek adına bu yıl hem canlı yayın, hem etkinlikleri ve ramazan davulu geleneğimizi askıya almış olduk. Toplumumuzu korumak ve bulaşıcılığı en aza indirmek adına böyle bir karar aldık." dedi.

Ramazan davulu geleneğini gelecek yıllarda yaşatmayı sürdüreceklerini vurgulayan Vidinlioğlu, "Vatandaşlarımızın tercihi, iradesi ne yönde olursa biz de alacağımız kararlarda onu göz önüne alıyoruz. Ben geleneğin devamından yanayım ama bu sene için değil." diye konuştu.

Kaynak: AA

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