Kastamonu'da ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kastamonu'da ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Kastamonu'da ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
05.05.2020 17:14 | Son Güncelleme: 05.05.2020 17:14

Kastamonu Belediyesi 6 bin 500 aileye gıda yardımında bulundu, bir market tarafından ise 19 ilçede ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi gönderildi.

Kastamonu Belediyesi 6 bin 500 aileye gıda yardımında bulundu, bir market tarafından ise 19 ilçede ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi gönderildi.

Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan ayının birlik beraberlik ayı olduğunu söyledi.

Kastamonu Belediyesi olarak ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını dile getiren Vidinlioğlu, "Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte birbirimize destek çıkmalıyız. Belediye olarak ramazan ayı dolayısıyla 6 bin 500 aileye yardımda bulunduk. Bundan sonra da yardımlarımız devam edecek." dedi.

Kentteki tüm ilçelere gıda kolisi gönderen market sahibi Zeki Kebeci de zorlu bir dönemden geçildiğine işaret etti.

İhtiyaç sahibi herkesin yanında olmaya çalıştıklarını belirten Kebeci, "Belediye Sosyal Market'e yaptığımız yardımın bir benzerini de Kastamonu'nun 19 ilçesine yapacağımızı duyurmuştuk. Dün itibarıyla 19 ilçe belediyesinin tamamı için hazırlanan gıda kolileri gönderilmeye başlandı." dedi.

Bu süreçte birlik beraberliğin çok önemli olduğunu vurgulayan Kebeci, "Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrıları üzerine Kebeci Ailesi olarak bu seneki zekatımızı Kastamonu Merkez ve tüm ilçelerimizde bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yardım kolilerini hazırlamış bulunmaktayız. Hiç şüpheniz olmasın ki bu zor günleri de birlikte atlatacağız. Biz bize yeteriz Türkiye." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı Haberler
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi Haberler
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim Haberler
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor Haberler
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi Haberler
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü Haberler
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
Ticaret merkezinde sır ölüm! 12. kattan düşen genç hayatını kaybetti
Ticaret merkezinde sır ölüm! 12. kattan düşen genç hayatını kaybetti
Son Dakika: Beşiktaş'ta ülkelerinden dönen 5 isim İstanbul'daki yurtta karantinaya alındı
Son Dakika: Beşiktaş'ta ülkelerinden dönen 5 isim İstanbul'daki yurtta karantinaya alındı
Eşini bıçaklayarak öldüren 70 yaşındaki adam, balkondan atlayarak canına kıydı
Eşini bıçaklayarak öldüren 70 yaşındaki adam, balkondan atlayarak canına kıydı
Şike yapan Mısırlı tenisçi Youssef Hossam, ömür boyu men cezası aldı
Şike yapan Mısırlı tenisçi Youssef Hossam, ömür boyu men cezası aldı
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı
Bahçeli: Kim darbeyi aklından geçiriyorsa, bedeline katlanmayı da göze almalıdır
Bahçeli: Kim darbeyi aklından geçiriyorsa, bedeline katlanmayı da göze almalıdır
Avrupa'ya yastık arasında 87 bin maske göndermeye çalışan iki şüpheli yakalandı
Avrupa'ya yastık arasında 87 bin maske göndermeye çalışan iki şüpheli yakalandı
Bu yıl için bakliyat ve hububat alım fiyatları belli oldu
Bu yıl için bakliyat ve hububat alım fiyatları belli oldu
Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti
Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti
İstanbul Berberler Odası Başkanı, usturayla sakal tıraşının salgın bitene kadar yasaklanmasını istiyor
İstanbul Berberler Odası Başkanı, usturayla sakal tıraşının salgın bitene kadar yasaklanmasını istiyor
Yükselişini sürdüren gram altın 387,5 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren gram altın 387,5 liradan işlem görüyor
Uluslararası basın Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısını gözler önüne seriyor
Uluslararası basın Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısını gözler önüne seriyor
Yanında yavrusu köpeklere parçalatılan eşek yeni yuvasına yerleştirildi
Yanında yavrusu köpeklere parçalatılan eşek yeni yuvasına yerleştirildi
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Polisten kaçan zanlılar, yol kenarına 900 bin dolar para attı
Polisten kaçan zanlılar, yol kenarına 900 bin dolar para attı
Kemal Kılıçdaroğlu, darbe söylentilerine tepki gösterdi: Ne darbesi Allah Aşkına
Kemal Kılıçdaroğlu, darbe söylentilerine tepki gösterdi: Ne darbesi Allah Aşkına
Burak Yılmaz'dan 'Oruç tutuyor musun?' sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum
Burak Yılmaz'dan "Oruç tutuyor musun?" sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum
1 buçuk yaşındaki bebek, annesinin 3 bin liralık tek taş yüzüğünü yuttu
1 buçuk yaşındaki bebek, annesinin 3 bin liralık tek taş yüzüğünü yuttu
Kaldığı yeri görenin içi acıyor! Yaşlı adam, hayırseverlerin yardımını bekliyor
Kaldığı yeri görenin içi acıyor! Yaşlı adam, hayırseverlerin yardımını bekliyor
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor
Gizli kahramanlar veresiye defterlerini kapattı, yoksulların yüzü güldü
Gizli kahramanlar veresiye defterlerini kapattı, yoksulların yüzü güldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mustafa Destici Canan Kaftancıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Ajda Pekkan Gülben Ergen Hatice Çarpar
Spor Neymar Can Bartu Selçuk İnan Nenad Bjelica Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Ankara Haziran Futbolcu
Şu an buradasınız: Kastamonu'da ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 17:25:36. #1.15#
title