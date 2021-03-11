Kastamonu'da polisler yolda gördükleri tilkiyi besledi
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Kastamonu'da polisler yolda gördükleri tilkiyi besledi

11.03.2021 18:07 | Son Güncelleme: 11.03.2021 18:11
Kastamonu'da polisler yolda gördükleri tilkiyi besledi

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde polis ekibinin yolda gördükleri tilkiyi beslediği bildirildi.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde polis ekibinin yolda gördükleri tilkiyi beslediği bildirildi.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Şenpazar İlçe Emniyet Amirliği personelinin görev için gittikleri Cide ilçesinden döndükleri esnada Şenpazar Dağlı mevkisinde yol kenarında tilki gördükleri belirtildi.

Açıklamada, "Soğuk kış günlerinde yiyecek bulamayarak kara yoluna inen sevimli dostumuzun aç olduğunu fark eden personelimiz, kendi elleriyle yabani hayvanı besleyerek su verdi. Karnını doyuran tilki, personelimizin yanından uzaklaşarak doğal ortamına döndü. Türk Polis Teşkilatı ve Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü olarak can dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." denildi.

Bu arada polislerin cep telefonu kamerasıyla tilkiyi çektiği anlar da basınla paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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