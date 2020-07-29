Kastamonu'da polis ekiplerinden vatandaşlara Kovid-19 ile sahte para uyarısı Kastamonu'da polis ekipleri vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşma riski başta olmak üzere, sahte para, dolandırıcılık gibi konularda bilgilendirdi.

Kastamonu'da polis ekipleri vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşma riski başta olmak üzere, sahte para, dolandırıcılık gibi konularda bilgilendirdi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara canlı hayvan pazarı, otogar ve kentin işlek cadde ve sokaklarında bilgilendirme yapıldı.

Polis ekipleri vatandaşlara sahte para, dolandırıcılık ve hırsızlık ile bayramda gerçekleştirilecek olan ziyaretlerde Kovid-19 bulaşma riskine karşı uyarılarda bulundu.

Arız köyü muhtarı Kenan Simsar AA muhabirine, polis ekiplerinin uygulamasından son derece memnuniyet duyduğunu belirtti.

Polis ekiplerine teşekkür eden Simsar, vatandaşlarının uyarıları dikkate alarak tedbirli davranmaları gerektiğini belirtti.

Kurbanlık satmak için canlı hayvan pazarında bulunan Tahsin Uysal ise uyarıların yaklaşan Kurban Bayramı öncesi etkili olduğunu kaydederek polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA