Kastamonu'da Pınarbaşı ilçesinde de ziyaretler yasaklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kastamonu'da Pınarbaşı ilçesinde de ziyaretler yasaklandı

01.12.2020 11:47 | Son Güncelleme: 01.12.2020 11:52
Kastamonu'da Pınarbaşı ilçesinde de ziyaretler yasaklandı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında aile, akraba ve hane ziyaretlerine yasak getirildi.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında aile, akraba ve hane ziyaretlerine yasak getirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede vaka sayılarında son 10 gün içinde ciddi artış yaşandığı belirtildi.

İlçedeki bu artışta İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelindeki artışın etkili olduğunu vurgulanan açıklamada, "Yerelde vakaların artışında akraba ziyaretleri, misafirlikler gibi toplu bir araya gelmeler etkili olmaktadır. Pınarbaşı Umumi Hıfzısıhha Kurulunca aldığımız karar doğrultusunda 1 Aralık'tan itibaren ilçe genelinde aile, akraba ve hane ziyaretlerini yasaklıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

HDP'nin ardından İYİ Parti de asgari ücret zammı için önerdiği rakamı açıkladı
HDP'nin ardından İYİ Parti de asgari ücret zammı için önerdiği rakamı açıkladı
Bir kadından oyun konsolu alan adam, kutuyu açtığında gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Bir kadından oyun konsolu alan adam, kutuyu açtığında gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Putin 'Benim kızım da oldu, yan etkisi yok' demişti! Koronavirüs aşısında beklenmedik olay
Putin "Benim kızım da oldu, yan etkisi yok" demişti! Koronavirüs aşısında beklenmedik olay

Yasağa uymayanlar hakkında idari işlem yapılacağı anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Muhtarlarımız ve kolluk görevlilerimizin tespiti ile duyarlı vatandaşlarımızın ihbarları sonucu tedbir kararına aykırılık saptandığında hem misafire hem de misafiri kabul eden ev sahibine ayrı ayrı 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacağını şimdiden duyurmak istiyoruz. Lütfen cezadan sakınmak için değil, hasseten kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığını korumak için kimsenin evine misafir olmayın, evinize misafir kabul etmeyin. Mecbur kalmadıkça dışarıya da çıkmayın. Sizlerin sağlığı bizler için çok önemli, lütfen hep birlikte yarından sonra çok daha dikkatli olalım."

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde de aile, akraba ve hane ziyaretleri yasaklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

İlgili Haberler

Büyükkılıç, Pınarbaşı ve Sarız'ı ziyaret etti
Büyükkılıç, Pınarbaşı ve Sarız'ı ziyaret etti
KASTAMONU - Kastamonu'da kadına yönelik şiddette yüzde 25 azalma
KASTAMONU - Kastamonu'da kadına yönelik şiddette yüzde 25 azalma
İHA'dan Kastamonu Valisi Çakır'a ziyaret
İHA'dan Kastamonu Valisi Çakır'a ziyaret
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Ali Mahir Başarır
Magazin İrem Derici Bülent Ersoy Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Fuat Çapa Ozan Tufan Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kar Kabine Aralık Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kastamonu'da Pınarbaşı ilçesinde de ziyaretler yasaklandı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 11:54:07. #1.15#
title