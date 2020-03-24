Kastamonu'da piknik yasağına uymayan 4 kişiye para cezası
Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mangal ve piknik yasağına uymayan 4 kişiye para cezası uygulandı.
24.03.2020 19:52 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:52
Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mangal ve piknik yasağına uymayan 4 kişiye para cezası uygulandı.
Kastamonu'da koronavirüs önlemlerinin takibi kapsamında il merkezi ve ilçelerde oluşturulan ekipler çalışmalarına devam ediyor.
Tosya ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ormanlık alanda piknik yapıldığını tespit etti.
Ekipler, piknik yaptığı tespit edilen A.K, M.K, E.Y. ve S.Y'ye para cezası uyguladı.
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Kaynak: AA