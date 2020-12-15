Kastamonu'da pencereden düşen çocuk hayatını kaybetti
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Kastamonu'da pencereden düşen çocuk hayatını kaybetti

15.12.2020 10:53 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:56
Kastamonu'da pencereden düşen çocuk hayatını kaybetti

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, bir apartmanın 6'ncı katındaki pencereden düşen kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, bir apartmanın 6'ncı katındaki pencereden düşen kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 6. sınıf öğrencisi Z.A. (12), Yeşilöz Mahallesi Abdurrahmanpaşa Caddesi'ndeki bir apartmanın 6'ncı katında bulunan evlerinin penceresinden aşağı düştü.

Beton zemine düşen çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım

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