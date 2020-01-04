Kastamonu'da özel harekat polislerinden araç kaçırma tatbikatı
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Kastamonu'da özel harekat polislerinden araç kaçırma tatbikatı

Kastamonu'da özel harekat polisleri, ulaşım araçlarının kaçırılması tatbikatı yaptı.

04.01.2020 10:44 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:44
Kastamonu'da özel harekat polislerinden araç kaçırma tatbikatı

'da özel harekat polisleri, ulaşım araçlarının kaçırılması tatbikatı yaptı.

İl Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci ve Emniyet Müdür Yardımcılarının da katılımıyla kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Özel harekat ekipleri, senaryo gereği şüpheliler tarafından kaçırılan ve yolcuları rehin alınan bir midibüse müdahale etti.

Durdurulan midibüsteki şüpheliler gözaltına alınırken rehineler kurtarıldı.

Tatbikat kapsamında özel harekat polisleri, şüphelilerin bulunduğu bir eve operasyon düzenleyerek bu kişileri gözaltına aldı.

Tatbikat, drone ile görüntülendi.

Kaynak: AA
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