Kastamonu'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Doğan Özlü'nün (45) kullandığı 37 AG 273 plakalı otomobil, Anbarcılar Köyü Arpalıkbaşı mevkisinde yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, aracın altında kalan Özlü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
Özlü'nün cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bozkurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.