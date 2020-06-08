Kastamonu'da otomobil takla attı: 5 yaralı
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Kastamonu'da otomobil takla attı: 5 yaralı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kastamonu'da otomobil takla attı: 5 yaralı
08.06.2020 18:02 | Son Güncelleme: 08.06.2020 18:05

Kastamonu'nun Araç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Karabük karayolu üzerinde Erdal Kalaycı idaresindeki 34 ER 0952 plakalı otomobil, Araç ilçesine bağlı Cezaevi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Abdurrahman, Erkan, Ayşe ve 13 yaşındaki Semih Kalaycı yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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