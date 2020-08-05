Kastamonu'da otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralanırken, araçta maddi hasar oluştu.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralanırken, araçta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'dan Cide'ye gelen ve Kastamonu'ya seyir halinde olan H.K, yönetiminde plakası öğrenilemeyen araç, Cide-Kastamonu karayolunun 2'nci kilometresinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yolun 10 metre altına uçtu. Kaza sonrası hafif şekilde yaralanan H.K, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza noktasına gelen sağlık ekipleri tarafından H.K, Cide Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı. H.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA