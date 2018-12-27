Kastamonu'da Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı
Kastamonu'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Kastamonu'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Murat Gördü'nün kullandığı 37 BN 030 plakalı otomobil, İnebolu-Abana karayolu Evrenye köyü yakınlarında, kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metrelik şarampole devrildi.
Otomobilin denize düşmesini ağaçlar engelledi.
Kazada sürücü ile otomobildeki Hasan Çakıroğlu ve Ömer Enis Gördü yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA