Kastamonu'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

İsmail Heyder (27) idaresindeki 28 YC 606 plakalı otomobil, Yenice köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Fatmanur (8), Nisanur (6) ve Fadime Heyder ile Özkan ve Selma Güllüoğlu, Boyabat, Taşköprü ve Kastamonu'daki hastanelere kaldırıldı.

İsmail Heyder'in cenazesi ise incelemenin ardından Taşköprü Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kaynak: AA