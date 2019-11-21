Kastamonu'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Kastamonu'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

21.11.2019 12:34 | Son Güncelleme: 21.11.2019 12:42
Kastamonu'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Umut Herkil'in kullandığı 37 DH 217 plakalı otomobil, Kastamonu kara yolu Duruçay köyü kavşağında Eyüp Dağlıoğlu (65) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 30 metre uzağa fırladı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Dağlıoğlu hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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