Kastamonu'da otomobil devrildi: 5 yaralı

Kastamonu'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kastamonu'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kastamonu'dan İstanbul'a giden Erdal Çiçek (22) yönetimindeki 34 TG 7214 plakalı otomobil, Kanlıgöl mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Sabahattin Çiçek (20) ve Şenol Kaya (49) ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla getirildikleri Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor