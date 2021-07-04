Kastamonu'da otomobil devrildi: 5 yaralı
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Kastamonu'da otomobil devrildi: 5 yaralı

Kastamonu'da otomobil devrildi: 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kastamonu'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kastamonu'dan İstanbul'a giden Erdal Çiçek (22) yönetimindeki 34 TG 7214 plakalı otomobil, Kanlıgöl mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Sabahattin Çiçek (20) ve Şenol Kaya (49) ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla getirildikleri Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kastamonu'da otomobil devrildi: 5 yaralı
Kastamonu'da otomobil devrildi: 5 yaralı
Kastamonu'da otomobil devrildi: 5 yaralı
Kastamonu'da otomobil devrildi: 5 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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