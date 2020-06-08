Kastamonu'da otomobil devrildi: 5 yaralı
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Kastamonu'da otomobil devrildi: 5 yaralı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Kastamonu'da otomobil devrildi: 5 yaralı
08.06.2020 13:57 | Son Güncelleme: 08.06.2020 13:57

Kastamonu'nun Araç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Erdal Kalaycı idaresindeki 34 ER 0952 plakalı otomobil, Araç Cezaevi mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Abdurrahman, Erkan, Ayşe ve 13 yaşındaki Semih Kalaycı yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Araç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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