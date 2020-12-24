Kastamonu'da otomobil devrildi: 3 yaralı
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Kastamonu'da otomobil devrildi: 3 yaralı

24.12.2020 18:41 | Son Güncelleme: 24.12.2020 18:44
Kastamonu'da otomobil devrildi: 3 yaralı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Murat İnal'ın kullandığı 37 PF 979 plakalı otomobil, Şenlik Yolu Alçılar köyü yakınlarında devrildi.

Yaralanan sürücü ile otomobildeki Beratcan İnal ve Şazimet İnal araçta sıkıştı.

Devrekani Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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