KASTAMONU - Otomobil devrildi: 3 yaralı
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KASTAMONU - Otomobil devrildi: 3 yaralı

07.12.2020 17:19 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:47

Kastamonu'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Mustafa Kaylı (46) idaresindeki 37 KD 658 plakalı otomobil, Kastamonu-Taşköprü kara yolunun 15. kilometresinde kontrolden çıktıktan sonra karşı yöne geçerek devrildi.

Kazada sürücü Mustafa Kaylı ile araçtaki Huriye (64) ve Dursun Gündoğdu (33) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza yapan otomobilden fırlayan parçalar, Emre Uçar'ın (27) kullandığı 34 BPP 801 plakalı aracın camlarının kırılmasına neden oldu.

KASTAMONU - Otomobil devrildi: 3 yaralı
KASTAMONU - Otomobil devrildi: 3 yaralı
KASTAMONU - Otomobil devrildi: 3 yaralı
KASTAMONU - Otomobil devrildi: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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