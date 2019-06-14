Kastamonu'da otomobil devrildi: 2 yaralı
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Mustafa Gül yönetimindeki 34 BZ 1830 plakalı otomobil, Azdavay-Kastamonu kara yolu Yenimahalle Meydanı mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Murat Demirci, ambulansla Azdavay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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