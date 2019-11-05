Kastamonu'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Kastamonu'da otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kastamonu'da otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nadir Danacı'nın kullandığı 37 HC 910 plakalı otomobil, Araç ilçesi Yenice köyü yakınlarında bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada, otomobilde bulunan Yasin Subaşı (19) hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan Nadir Danacı, Orhan Küçük ve Necati Uyanık, kaldırıldıkları Araç Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.