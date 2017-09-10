Kastamonu'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kastamonu'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Araç ilçesine bağlı İğdir köyü Şenova mevkisinde, sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 34 ZP 8414 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi.



Kazada, Hacer Bahadır olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Murat, İsmail Mert ve Nilüfer Özdikici Bahadır, sağlık ekiplerince Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralılar burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.