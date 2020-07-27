Kastamonu'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
27.07.2020 00:29 | Son Güncelleme: 27.07.2020 00:39
Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Emine Bayraktar yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Araç-Kastamonu kara yolu Kanlıgöl mevkisinde devrildi.
Kazada Fatma Bayraktar olay yerinde hayatını kaybetti, eşi Mustafa Bayraktar ile kızı Emine Bayraktar ise yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA