Kastamonu'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
25.04.2020 15:58 | Son Güncelleme: 25.04.2020 15:58
Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Rıfat Davuş idaresindeki otomobil, Kastamonu-Araç kara yolu Kırışoğlu köyü mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü Rıfat Davuş olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Meliha Davuş ise yaralandı.
Davuş, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA