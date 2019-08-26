Kastamonu'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Abdullah Kurt (27) idaresindeki 54 D 8688 plakalı otomobil, Araç Kastamonu kara yolu Kanlıgöl mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan arkadaşı Muhammet Akdaş (27) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Akdaş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Akdaş ve Kurt'un, bekçilik sınavı için Sakarya'dan Kastamonu'ya gedikleri öğrenildi.