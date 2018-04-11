Kastamonu'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kastamonu'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kastamonu'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kastamonu'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kastamonu'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Muammer Tek (70) idaresindeki 34 FG 8594 plakalı otomobil, Devrekani ilçesi Arkutça köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metre yükseklikten dereye devrildi.

Kazada sürücü ve beraberindeki Arif Demirel (71) yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar, ekiplerce çıkartılarak Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Demirel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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