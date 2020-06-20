Kastamonu'da otomobil dereye uçtu: 3 ölü, 3 yaralı
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Kastamonu'da otomobil dereye uçtu: 3 ölü, 3 yaralı

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dere yatağına uçtuğu kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'da otomobil dereye uçtu: 3 ölü, 3 yaralı
20.06.2020 14:12 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:54

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dere yatağına uçtuğu kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kovanören köyü mevkisinde meydana geldi. Sedat Uysal (38) yönetimindeki 11 AAK 556 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarındaki dereye uçtu. Kazada, sürücü Sedat Uysal, yanında bulunan Vedat Uysal (34) ve Mükerrem Uysal hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Kaynak: DHA

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