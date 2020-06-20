Kastamonu'da otomobil çaya devrildi: 3 ölü, 3 yaralı
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Kastamonu'da otomobil çaya devrildi: 3 ölü, 3 yaralı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde otomobilin çaya devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'da otomobil çaya devrildi: 3 ölü, 3 yaralı
20.06.2020 12:27 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:40

Kastamonu'nun Cide ilçesinde otomobilin çaya devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sedat Uysal (36) idaresindeki 11 AAK 556 plakalı otomobil, ilçenin Kavanören köyü mevkisinde Terme Çayı'na devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Mükerrem (29) ve kardeşi Vedat Uysal (34) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Sedat-Mükerrem Uysal çiftinin çocukları Ömer Furkan (14) ile Vedat Uysal'ın çocukları Eslem (4) ve Yaren (8), 112 Acil Servis ekiplerince Şenpazar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vedat Uysal'ın Eskişehir'deki bir hastanede fizik tedavi gördüğü, ailenin memleketleri Cide ilçesi Kıranlıkoz köyüne döndükleri öğrenildi.

Kaynak: AA

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