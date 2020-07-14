Kastamonu'da otobüs kazasında 14 kişi yaralandı
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Kastamonu'da otobüs kazasında 14 kişi yaralandı

İstanbul'dan İnebolu'ya giden özel bir firmaya ait otobüs kaza yaptı.

Kastamonu'da otobüs kazasında 14 kişi yaralandı
14.07.2020 11:17 | Son Güncelleme: 14.07.2020 11:39

İstanbul'dan İnebolu'ya giden özel bir firmaya ait otobüs kaza yaptı. Kazada 14 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece İstanbul-İnebolu seferini yapan yolcu otobüsü Küre'ye 3 kilometre kala hafif yağmurun etkisi ile kontrolden çıkarak devrildi. A.H. yönetimindeki 41 EF 169 plakalı otobüste 1 ağır 11 kişi yaralandı.

Kaza yapan 41 koltuklu otobüs pandemi kısıtlaması sebebi ile 30 kişi ile İstanbul'dan yola çıktı. Otobüsten Kastamonu ve Seydiler'de 16 kişi indi. İnebolu'ya 14 kişi ile devam ederken Küre'ye 3 km kala eski tünel mevkiinde yağmur nedeniyle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.

Kazada yaralanan 11 kişinin 7 tanesi, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 4 tanesi Özel Anadolu Hastanesine kaldırıldı.

Otobüs Muavini Semih Zorlu'nun (20) sol kol dirsek altının koptuğu ve Ankara Dış Kapı hastanesine sevk edildiği belirtilirken ikinci şoför İlhan Özçelik Zehra Atacan (35), Yıldırım Beyazıt, Murat Erdem Atacan-1978, Hamza Atacan-2019, Meryem Atacan-1984, Mustafa Er-1970 Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, birinci şoför Abdullah Haçat, Songül Yapıcı, Sercan Sarıgöz, Mustafa Budak Anadolu Hastanesinde tedavileri sürmektedir.

Otobüste bulunan üç kişi durumları iyi olduğu için tedavi istemediler. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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