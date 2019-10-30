Kastamonu'da otobüs ile tır çarpıştı: 5 yaralı
Kastamonu'da otobüs ile tırın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kastamonu'da otobüs ile tırın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kastamonu-Bozkurt kara yolu Isırganlık mevkisinde, Murat Keleş'in (40) kullandığı 05 NC 444 plakalı otobüs ile Sadık Bahadır (46) idaresindeki 37 AAB 315 plakalı tır çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otobüste bulunan Hatice Düzenli (36), Selahattin (40) ve Berkcan Tuncel (9) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.