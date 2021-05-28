Kastamonu'da ormanlık alandaki ayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
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Kastamonu'da ormanlık alandaki ayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Kastamonu'da ormanlık alandaki ayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
Anadolu Ajansı / Semih Yüksel - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Abana ilçesinde doğa gezileri için rota çalışması yapan ekip, ormanda karşılaştıkları ayıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde doğa gezileri için rota çalışması yapan ekip, ormanda karşılaştıkları ayıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Abana Turizm Derneği üyelerinden oluşan 4 kişilik ekip, yaz sezonu öncesinde doğa aktiviteleri için yürüyüş parkuru oluşturmak üzere bölgede keşfe çıktı.

İlçeye bağlı Elmaçukuru köyü ile Bozkurt'a bağlı Sarıçiçek köyü arasındaki orman yolunda yürüyen ekip, yiyecek arayan bir ayıyla karşılaştı.

Bir süre hayvanı izleyerek cep telefonu kamerasıyla görüntü alan ekibin ses çıkarmasıyla ayı, ormanın içine girerek gözden kayboldu.

Abana Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Cengiz Kaya, AA muhabirine, yaklaşık 9 kilometrelik parkurun üçüncü kilometresinde ayıyla karşılaştıklarını belirterek, "Bizi fark etmedi, bir süre yol boyunca ilerledi ve biz de kendisini izledik. Biraz ses yapıp gürültü çıkardıktan sonra bizden kaçtı. Gerçekten bölgemiz çok güzel, doğa ile iç içe. Tüm misafirlerimizi bekliyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel

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