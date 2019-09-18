Kastamonu'da ormanlık alanda yangın çıktı

Kastamonu'da ormanlık alanda yangın çıktı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan orman yangını güçlükle kontrol altına alınabildi.

18.09.2019 19:00
Kastamonu'da ormanlık alanda yangın çıktı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan orman yangını güçlükle kontrol altına alınabildi.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Yalçın köyü Kadıköy Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Yanına Cide Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Cide Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler müdahalede bulundu. Bölge halkının da destek verdiği yangın söndürme çalışmalarında orman yangını büyümeden kontrol altına alındı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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