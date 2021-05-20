Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınabildi.

Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınabildi.

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde henüz bilinmeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Samatlar Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri yangını söndürme için çalışma başlattı. Köylülerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, yaklaşık 2,5 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. Yangına, Kastamonu'daki diğer orman işletme müdürlüklerinden de ekipler yangın bölgesine sevk edildi. Ormanlık alanda çıkan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor. - KASTAMONU

Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Haberler
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