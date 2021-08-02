Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
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Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Erkut Kargın - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Araç ilçesinde, ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde, ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Olucak köyü ormanlık alanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine yangına, Araç ve Samatlar Orman İşletme Müdürlüğü ile Araç Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, 5 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkut Kargın

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