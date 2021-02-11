Kastamonu'da ormanlık alan ve mahallede etkili olan yangında soğutma çalışmaları sürüyor

Kastamonu'nun Abana ilçesinde çıkan ve söndürülen yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde çıkan ve söndürülen yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

İlçeye bağlı Çayırcık ve Hacıveli mahalleleri arasında 9 Şubat'ta çıkan, Abana ve çevre ilçelerin itfaiyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın bölgesinden zaman zaman dumanlar yükseliyor.

Abana Belediyesi İtfaiyesi ile Abana Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangın bölgesinde soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'da 9 Şubat'ta saat 02.00 sularında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyümüş, tedbir amaçlı Çayırcık Mahallesi ile Çampınar ve Yeşilyuva köyleri boşaltılmıştı.

Yangın öğle saatlerinde kontrol altına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor